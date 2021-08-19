Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla tekrar ayağa kaldıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla tekrar ayağa kaldıracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş