Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla tekrar ayağa kaldıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla tekrar ayağa kaldıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla... - Haberler
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