Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.08.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA