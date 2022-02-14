Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Al Nahyan ile baş başa görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ? Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
? Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel