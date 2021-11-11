Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Bosnalı Hasan Çengiç'in eşini arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in vefat eden dava arkadaşı Hasan Çengiç'in eşi Fahira Feyziç Çengiç'i telefonla arayarak taziyede bulundu.

Pazar günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in eşi Fahira Feyziç Çengiç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.

Çengiç, eşi Hasan Çengiç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun yıllara dayanan bir dostluğunun olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın telefonuyla acılarının bir nebze olsun hafiflediğini söyleyen Fahira Çengiç, Erdoğan'ın yoğun mesaisi ve programına rağmen acılı günlerinde yanlarında olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Fahira Çengiç, 8 Kasım'da düzenlenen cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a da minnetlerini iletti.

Hasan Çengiç'in 86 yaşındaki babası Halid Çengiç ise oğlunun merhum İzetbegoviç ile cezaevi arkadaşı olduğunu belirterek oğlunun, ömrünü Bosna Hersek'e adadığını ve Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Baba Çengiç, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek "Benim oğlum vefat etti ancak biliyorum ki Türkiye'de bir evladım daha var, o da tüm ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Hasan Çengiç kimdir?

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç, pazar günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle 64 yaşında vefat etmişti.

İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından olan Çengiç, Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Çengiç, 1992-1995 tarihlerinde yaşanan savaşta önemli görevler üstlenmiş, savaşın hemen ardından Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcılığını yürütmüştü.

Çengiç, Bosna Hersek İslam Birliğinde Meclis Başkanı olarak da görev yapmıştı.

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