Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu...

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem...

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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