Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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