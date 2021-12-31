Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi... - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum."

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AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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