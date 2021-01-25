Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet...

25.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:52
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan

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