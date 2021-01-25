Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet...

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir.