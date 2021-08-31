Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar...
Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar... - Haberler
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