Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar...
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak