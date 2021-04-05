Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Son dakika politika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

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