Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz" - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi, küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi, küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeyi, küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: (1)

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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