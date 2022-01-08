Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz"

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz."