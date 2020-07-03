Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin tarım potansiyelini sonuna kadar değerlendirmekte kararlıyız"
Son dakika güncel haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
03.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.(1)
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Kaynak: AA