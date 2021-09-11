Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk."
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla eserlerle hizmetlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
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