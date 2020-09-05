Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz.
05.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz."
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Kaynak: AA