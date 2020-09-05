Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz." Kaynak: AA