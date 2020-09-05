Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
05.09.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Abdülhamit Gül
Magazin Hadise Demet Akalın Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Silah Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin denizi geçip, derede boğulmaması için hep birlikte salgın... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 15:54:11. #1.15#
title