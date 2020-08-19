Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla bu salgını... Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla bu salgını en başarılı şekilde yürüten nadir ülkelerden birisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla bu salgını en başarılı şekilde yürüten nadir ülkelerden birisidir. Son zamanlarda vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın hala kontrolümüz altındadır." - ANKARA Kaynak: İHA