Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla bu salgını...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla bu salgını en başarılı şekilde yürüten nadir ülkelerden birisidir.
19.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz zamanında aldığı tedbirler ve attığı kararlı adımlarla bu salgını en başarılı şekilde yürüten nadir ülkelerden birisidir. Son zamanlarda vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın hala kontrolümüz altındadır." - ANKARA
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Kaynak: İHA