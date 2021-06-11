Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu