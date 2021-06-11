Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan... - Haberler
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