Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'deki Marinskiy Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.