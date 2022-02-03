Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı
AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev'deki Marinskiy Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı.