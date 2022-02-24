Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika