Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" "Son attığımız adımlarla 6 uçak 13 uçağa çıkartılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır"

"Son attığımız adımlarla 6 uçak 13 uçağa çıkartılmıştır"

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır.'
Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi uzun yıllardır bu görevi yürüten THK'nin filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır."
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yangından etkilenen bölgelerde) Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur.'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yangından etkilenen bölgelerde) Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir."

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" - Haberler
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