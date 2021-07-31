Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır"
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" "Son attığımız adımlarla 6 uçak 13 uçağa çıkartılmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır"
"Son attığımız adımlarla 6 uçak 13 uçağa çıkartılmıştır"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı