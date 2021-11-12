Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü.
AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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