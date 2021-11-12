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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal afetler konusunda) Türkiye olarak ortak hareket etmek üzere 'Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'...

 Türk Konseyi liderleri cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı

Türk Konseyi liderleri cuma namazını Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki camide kıldı

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

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