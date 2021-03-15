Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız."
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız."

15.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:39
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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