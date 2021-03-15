Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız."
15.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:39
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan