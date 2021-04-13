Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna...

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (2)

Erdoğan: "Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum."

Erdoğan: "Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ekonomide güven ve istikrar gibi hususlardaki gayretleri öncelikle kendi vatandaşlarının hak, özgürlük ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu süreci Avrupa Birliği ile yürütürsek çok daha memnun kalırız, aksi takdirde biz kendi vatandaşlarımız için en iyisi, hayırlısı, faydalısı ne ise onu yapmayı zaten sürdüreceğiz."

Erdoğan: "Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna inanıyoruz."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Ukrayna'nın ilişkilerini geliştirme yönünde atacakları her adımın, bölgenin barışı ve huzuru için önemli olduğuna...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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