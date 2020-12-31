Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.
31.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:48
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer