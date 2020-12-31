Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.

31.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:48
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Erol Bulut Okan Buruk Vitor Hugo Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti. - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 09:48:35. #1.15#
title