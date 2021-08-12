Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleriyle her alanda ilişkilerini geliştirdiğini belirterek, "Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleriyle her alanda ilişkilerini geliştirdiğini belirterek, "Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Kardeşim El-Burhan'ın da gayretleri ile inşallah Türkiye- Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El- Burhan ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki imza töreni ve ortak basın açıklamasına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretin Sudan- Türkiye kardeşliğinde yeni bir dönemin müjdecisi olduğunu belirterek, "Sudan, tarihi, beşeri, kültürel bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız bir şekilde yaptırımlara uğradığı dönemlerde bile tüm imkanlarımızla Sudan'ın yanında olduk. Sudan'ı, başbakanlığım döneminde 2006'da ve cumhurbaşkanlığım döneminde 2017'de olmak üzere 2 defa ziyaret ettim. Bu ziyaretlerim aynı zamanda Türkiye'den başbakan ve cumhurbaşkanı seviyesinde Sudan'a yapılmış ilk resmi ziyaretlerdi" diye konuştu.

Sudan'da 2019'dan bu yana kapsamlı ve önemli bir değişim süreci yaşandığının altını çizen Erdoğan, "Aziz kardeşim El- Burhan kritik dönemde zor bir sorumluluk üstleniyor. Bu meşakkatli süreci, kardeş Sudan halkının ve devletinin yanında olarak kolaylaştırmaya ve bu şekilde geleceğe dayanışma içinde sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.El- Burhan yönetiminin ve hükümetin geçiş döneminde Sudan'da önemli başarılara imza attığının altını çizen Erdoğan, "Sudan'ın iktisadi ve ticari alanda ortaya koyduğu başarıları da memnuiyetle takip ediyoruz. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın birlik beraberlik içinde inşallah hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce, dirayete ve dayanışma ruhuna sahiptir" dedi.'TÜRKİYE- SUDAN DAYANIŞMASI GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEK'Bugünkü toplantıda ikili konuların yanı sıra bölgesel meselelere dair görüşmeler yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Son yıllarda Sudan dahil Afrika Boynuzu bölgesi ülkeleri ile her alanda ilişkilerimizi geliştirdik. El- Burhan ile kardeş ve komşu iki ülke olan Sudan ve Etiyopya arasındaki gerilime ilişkin endişelerimizi de paylaştık, bu konunun karşılıklı diyalog ve mutabakatla çözülmesinin önemine işaret ettim. Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Kardeşim El- Burha"ın da gayretleri ile inşallah Türkiye- Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.EL BURHAN: TÜRKİYE YANIMIZDA

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El- Burhan ise çok eski tarihten beri Türkiye ile Sudan arasında çok köklü tarihi ilişkiler olduğunu belirtti. Türkiye'nin her daim Sudan'ın yanında yer aldığını vurgulayan El- Burhan, "Özellikle de şu an Sudan'ın içinden geçtiği bu dönüşüm ve değişim sürecinde de Türkiye yanımızda olmuştur. Allah'ın izniyle Türkiye ve Türkiye gibi samimi dostlarımızın desteği ile bu süreci de atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Demir Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Ezgi Mola Yusuf Güney Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Sudan'ın yanında olmayı sürdürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 20:36:00. #1.15#

title