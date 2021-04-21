Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır.

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır.