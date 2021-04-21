Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır.
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır.
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son iki yılda, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir döviz talebiyle yüz yüze kalmıştır. Buna rağmen ülkemiz, talebin hepsini de karşılamayı başarmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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