Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının... - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının...

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (7)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (6)

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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