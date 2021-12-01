Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının...
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir."
AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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