Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Buralardan herhangi bir geri adım söz konusu değil."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. - Haberler
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