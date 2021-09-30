Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Buralardan herhangi bir geri adım söz konusu değil."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri