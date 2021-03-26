Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız."
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız."

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız.'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Biz kararımızı verdik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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