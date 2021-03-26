Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız."
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Biz kararımızı verdik.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel