Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz." dedi.

TOBB İkiz Kulelerinde düzenlenen Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, eski Türkiye alışkanlıklarıyla, ahlak ve akıl dışı, bel altı yöntemlerle yürütülmeye çalışılan muhalefet tarzının kendilerini en üzen husus olduğunu söyledi. Ülkenin en büyük ikinci partisinin başındaki kişinin, dünyada yaşananları, olup bitenleri yok sayarcasına Türkiye'nin nükleer güç santrali projesini de karalamaya, kötülemeye çalıştığını belirten Erdoğan, "Eline, diline dursun. Eğer arzu ediyorsan Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış onu yerinde görürsün. Çünkü hayatında sen nükleer enerji santrali nedir görmedin, bilmedin bilmiyorsun. Bak Bay Kemal, şimdi yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Bizim işimiz var. 10 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı. Biz ise bunu işte bu hale getirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerini iktidarın yaptığını, muhalefetin hayal bile edemediklerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirtti. Bu zihniyetin köklerinin nerelere uzandığını göstermek için ülkenin nükleer güç santrali sahibi olma hikayesini hatırlamak gerektiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'de nükleer enerji ile ilgili çalışmaların, eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in vizyonuyla 1950'li yıllarda başlatıldığını, Güney Kore'de de benzer çalışmaların aynı tarihlerde yapıldığını anlattı.

Türkiye'nin 1978'e geldiğinde, bu konudaki sağlanan en somut ilerlemenin, İsveç Atom firmasından 3,5 milyar dolarlık kredi sözü alınması olduğunu kaydeden Erdoğan, bu kredi ile nükleer santral inşaatına başlanabilmesi için Türkiye'nin saha düzenlemesi, yol çalışmaları ve benzeri işler için 100 milyon dolarlık yatırım yapması gerektiğini anımsattı. Erdoğan, Türkiye'nin bu 100 milyon doları bulup, santralin yolları ve inşaatın başlaması için gereken diğer yatırımları vaktinde yapamadığı için İsveç'ten sağlanan kredinin kullanılamadığını söyledi. Ardından gelen 12 Eylül darbesiyle bu projenin tamamen rafa kaldırıldığını belirten Erdoğan, aynı tarihte Güney Kore'nin ilk nükleer güç santralini tamamlayıp hizmete açtığını kaydetti. Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın, nükleer santral projesini yeniden ele aldığını, ancak ömrünün neticeyi görmeye yetmediğini ifade etti.

"2 üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız"

Konunun AK Parti hükümetleri dönemine kadar bu şekilde askıda kalmaya devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu'daki nükleer santral için çalışmaya başlandığında çıkarılan engellerin, yürütülen aleyhte kampanyaların, tertip edilen provokasyonların bilindiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık ve inşasına başladık. İnşallah 2 üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız. Dünyanın 32 farklı ülkesinde 443 nükleer santral faaliyetteyken, inşası süren nükleer santraller varken niçin ülkemiz bu imkandan mahrum edilmeye çalışılıyor? Türkiye'nin en stratejik projelerinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen birisini niçin rahatsız eder? Daha önemlisi bu menfi kampanyaya, ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanının da katılmasının sebebi ne olabilir? Zahirde, Akkuyu'da üretilecek elektriğin fiyatı üzerinden yapılan saldırının asıl amacının, bizatihi projenin kendisi olduğunu, bunların geçmişteki tavırlarından zaten biliyoruz. Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu, enerji arz güvenliğinin şartının kaynak çeşitlendirmesi olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı."

Dünyada salgınla birlikte zirveye çıkan ekonomik krizin lokomotifinin enerji fiyatlarındaki fahiş artış olduğunun altını çizen Erdoğan, kömür fiyatlarının 5, doğalgaz fiyatlarının 10 kat arttığı bir dönemde olunduğunu söyledi. Bu fiyatlara rağmen enerjiye ulaşımın giderek zorlaştığı, dengesiz bir küresel piyasa ikliminin bulunduğunu aktaran Erdoğan, vatandaşlarına ve sanayicilerine uygun fiyatlarla elektrik veren ülkelerin, nükleerinden hidroelektriğine kadar tüm yatırımlarını 30-40-50 yıl önce tamamladığını, finansman yükünü o dönemde üstlendikleri kaynaklarını bugün rahatça kullanabildiğini, buna rağmen sıkıntı yaşandığını belirtti.

-"Ülkenin hayrına, milletin menfaatine bir teklifiniz varsa buyurun konuşalım"

Türkiye'de mevcut enerji kaynaklarının üçte ikisinden fazlasının son 20 yılda kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Nükleer güç santralimiz henüz inşa halinde, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan tesisler henüz kendilerini amorti etmediği gibi yatırımlar da sürüyor. Hidroelektrik üretimi kaynaklarında potansiyelimizin sınırına gelmek üzereyiz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 2023'ten itibaren sistemimize vererek bu alanda da bir rahatlama sağlayacağız." diye konuştu. Enerji kaynaklarını birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesela, Akkuyu yerine güneş enerjisi koymaya kalksak Yalova ilimiz kadar bir alanın üzerini tamamen güneş panelleriyle donatmamız gerekiyor. Doğal gaz hattı borusunu, kapattığınızda gazı anında kesilen, açtığınızda gazı anında gelen basit bir su vanası sanacak kadar cahil olanlara bu gerçekleri anlatmanın zorluğunu da biliyoruz. Zaten biz de bu bilgileri kifayetsiz muhterislere değil, ola ki bu yalan yanlış açıklamalardan dolayı kafası karışanlar varsa onlar için veriyoruz. Kalkınmanın temel yapısı olan enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara diyoruz ki yapmayın, bu millet sizi çarpar. Bu iş dünyası sizi çarpar. Ülkenin hayrına, milletin menfaatine bir teklifiniz, projeniz, hayaliniz varsa buyurun konuşalım, tartışalım. Nasıl hayata geçirilebileceğinin yollarını arayalım. Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz. Ama böyle bir niyetiniz ve gayretiniz yoksa gölge etmeyin. Başka ihsan istemeyiz."

"Turizmde geçen yılı 24,5 milyar dolar turizm geliri ile tamamladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içeride ve dışarıda ayağına takılan çelmelere, önüne kurulan tuzaklara, maruz kaldığı saldırılara rağmen kararlılıkla yolunda ilerlediğini, hedeflerine doğru adım adım yaklaştığını söyledi.

Döviz kuru üzerinden ekonominin istikrarını bozma gayretlerini, alınan tedbirler, geliştirdikleri mekanizmalarla bozduklarını belirten Erdoğan, "20 Aralığı hatırlayın. 20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları, ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak, bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü, vaktimizi, enerjimizi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütmek için kullanacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçen yılı, 225 milyar doları aşan tarihinin en yüksek ihracatı, 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmi ile kapattığını, bu yıl ihracatı daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti. Erdoğan, ocak ayı ihracatının yüzde 17 artışla, 17,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın küçüldüğü 2021'de Türkiye'nin büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmde geçen yılı 30 milyon turist ve 24,5 milyar dolar turizm geliri ile hamdolsun tamamladık. İnşallah bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz. İstihdamda 2,7 milyonluk artışla 30 milyon sınırına dayanarak salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktık. Türkiye artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir. Biz çalıştıkça, biz ürettikçe, biz ihraç ettikçe, biz kazandıkça Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemez, bu milleti birbirine düşüremez, bu devleti örseleyemez. TÜGİK ailesi olarak sizler, demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda oldunuz. Bugün burada azminize ve kararlılığınıza bir kez daha şahit olduk. Buradan yükselen ses büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisidir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TÜGİK Başkanı Erkan Güral tarafından günün anısına tablo hediye edildi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TÜGİK delegeleri katıldı.