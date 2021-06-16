Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünden destekledi.

Erdoğan, maçı eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile izledi.

Erdoğan'ın maç sırasında kırmızı-beyaz atkı taktığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'D-8 ile Yeni Bir Dünya' temalı uluslararası zirvenin açılışına mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "D-8 ile Yeni Bir Dünya" temalı uluslararası zirvenin açılışına mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 21:14:05. #1.16#

title