Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Galler maçını izledi
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynadığı maçı izledi.
Azerbaycan'da temaslarda bulunan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta tribünden destekledi.
Erdoğan, maçı eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile izledi.
Erdoğan'ın maç sırasında kırmızı-beyaz atkı taktığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş