Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni... - Haberler
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