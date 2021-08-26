Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan