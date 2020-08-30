Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Doğu Akdeniz'de şantaj diline boyun eğmeyecek (2) Son dakika gelişmesine göre KÜLLİYEDE TEBRİKLERİ KABUL ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, tebrikleri kabul etti.

KÜLLİYEDE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, tebrikleri kabul etti. Aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri ve askeri bürokratların da olduğu devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Törende koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tokalaşmayıp, elini kalbine götürerek, tebrikleri kabul etti.

Kaynak: DHA