Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir."

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir.