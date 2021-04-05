Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir."
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal