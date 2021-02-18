Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı Açıklaması

18.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:23
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı Açıklaması

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını diliyorum. Regaip gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Onur Akay Acun Ilıcalı Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Cenk Tosun Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı Açıklaması - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 21:27:39. #1.14#
title