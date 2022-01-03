Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Ne olur 'Türk lirası' deyip geçmeyin. Paramız çok önemli."

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri

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