Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız."
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( Türk Konseyi) Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Konseyi) İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz"
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde...
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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