Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri milletimizin gözbebeğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz" dedi.

Erdoğan, Türk askerine hitaben yaptığı konuşmasına şöyle devam etti;

Türk ordusunun mazisiyle dünyanın en köklü ordusu olduğunu belirten Erdoğan "Bu ziyaretimiz vesilesiyle Katar makamlarının ve Katar halkının size yönelik teveccühüne de yakından şahit oldum. Katarlı kardeşlerimiz en üst düzeyde sizlerin buradaki varlığınızdan duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Burada gördük ki milli, manevi ve mesleki değerlerinizden aldığınız ilhamla, Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla, gayretlerinizle, disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle bir kez daha iftihar ettim. Türkiye-Katar arasındaki müstesna ilişkiler bu gibi önemli misyonların da katkısıyla daha da derinleşiyor. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak addetmeyin. 2 bin 230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli birer mensubu olan sizler, aziz milletimizin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize, şanlı Türk Bayrağı'nı ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle askerlerimizi büyük bir sevgiyle basan ve burayı kendilerine tahsis eden başta Katar Emiri kıymetli kardeşim Şeyh Temim Al Sani olmak üzere, tüm Katarlı dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.