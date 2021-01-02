Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik."
02.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:56
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük