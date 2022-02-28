Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar... - Haberler

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar...

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Lisans, Doktora, Güncel, Haberler

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