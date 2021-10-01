Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle...
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı geçtiğimiz bir asır gibi, önümüzdeki asrın şekillenmesinde de Millet Meclisimizin eşsiz bir rolü olacağına tüm kalbimle inanıyorum."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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