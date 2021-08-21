Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini...
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini artırmak gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini artırmak gerektiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan