Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini...
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini artırmak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini artırmak gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 20:37:12. #1.14#

title