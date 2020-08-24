Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet,... Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. (6) Erdoğan: "Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır." Kaynak: AA