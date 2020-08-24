Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet,...
Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.
24.08.2020 20:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:48
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. (6)
Erdoğan: "Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA