Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(TEKNOFEST) Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada sözlerine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşadığı İstanbul'dan ülkenin tüm gençlerini, ilime, bilime, araştırmaya gönül veren gençlerini selamlayarak başladı.

Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yeniden bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in ülkeye, millete ve istikbalin teminatı gençlere hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, bu gururu yaşatan, her sene bir önceki yıldan çok daha görkemli bir teknoloji şöleni sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı ile tüm paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Atalarımız 'Er giden işine, geç giden boşuna.' diyor. TEKNOFEST'te bu tarihi hakikate bir kez daha şahitlik ediyoruz. Karşımızdaki bu muhteşem atmosfer, erkenden işine koyulan, kendini işine adayan, kalbini ve zihnini işine veren emekçiler sayesinde ortaya çıktı." diye konuştu.

Farklı kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör firmalarının milli teknoloji hamlesinin nişanesi olan TEKNOFEST için tam anlamıyla seferber olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden el birliği içinde çalışarak ülkemizin gençlerine, bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, aynı zamanda onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Gençlerimiz her sene TEKNOFEST Teknoloji Yarışma tarihlerinin belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kurdukları takımlarla, roketten insansız hava araçlarına, elektrikli araçlardan endüstriyel robotlara, biyoteknolojiden çevreye kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus, ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmasıdır."

"Burada Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var"

Burada sergilenen her projenin okuluyla, öğretmeniyle, hocasıyla, ailesiyle takım çalışmasının ürünü olduğuna işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye'nin birikimi, ülkemizin zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, mühendisleri, teknisyenleri, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine, sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımlamaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine, gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine, siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Varsın Akıncı'nın bir kablosunu lehimleyemeyecek, Gökbey'in tek bir vidasını sıkamayacak, TOGG'un bataryasının yerini dahi gösteremeyecek olanlar, bu eseri inşa eden gençleri hor, hakir görsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz."

(Sürecek)