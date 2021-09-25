Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah örtesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduklarının gayet...
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.