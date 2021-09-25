Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah örtesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduklarının gayet... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah örtesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduklarının gayet...

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah örtesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduklarının gayet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah örtesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduklarının gayet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah örtesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduklarının gayet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah örtesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduklarının gayet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz gençlerimizin, harflerle tanımlayanların fersah fersah örtesinde bir karaktere, vizyona, ufka sahip olduklarının gayet... - Haberler
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