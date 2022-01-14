Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Ufuk gemisinin hizmete alım törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bölgesinde oyun kuran ve kurulan oyunları bozan bir ülke haline geldi. Türkiye gizli açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle test ve eğitim gemisi TCG Ufuk hizmete alındı.

"25 ÜLKEYE 180 ADET DENİZ PLATFORMU İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK"

"HEDEFİMİZ, SAVUNMA SANAYİNDE TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE'DİR"

"BU YOLDA KAT ETMEMİZ GEREKEN MESAFELER OLDUĞUNUN DA BİLİNCİNDEYİZ"

TCG UFUK HAKKINDA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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