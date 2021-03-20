Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

20.03.2021 18:06 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:11

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin ardından yapımı devam eden Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin ardından yapımı devam eden Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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