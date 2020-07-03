Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların...
Son dakika güncel haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız."
03.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA