Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların... Son dakika güncel haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız." Kaynak: AA