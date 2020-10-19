Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'a geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'a geldi

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:08
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'a geldi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresine katılmak ve bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere Şırnak'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresine katılmak ve bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere Şırnak'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak İl Kongresi ve bir dizi açılış gerçekleştirmek üzere Şırnak'a geldi. İlk önce AK Parti Şırnak kongresine katılıp burada konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından valilik önünde gerçekleştirilecek olan toplu açılış törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarının ardından kentten ayrılması bekleniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Sergey Lavrov Engin Yıldırım Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Yekta Kopan Yavuz Bingöl Merve Boluğur
Spor Samatta Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Garry Rodrigues Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'a geldi - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 01:09:00. #1.15#
title