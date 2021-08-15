Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır birliklerine seslenerek, "Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz.
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır birliklerine seslenerek, "Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır birliklerine seslenerek, 'Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır birliklerine seslenerek, "Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır birliklerine seslenerek, "Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK'nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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