Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz"

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.