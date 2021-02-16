Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz"
16.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:24
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (1)
Erdoğan: "Geçmişi sivil katliamlarla dolu, son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı