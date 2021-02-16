Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz"

16.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:24

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (1)

Erdoğan: "Geçmişi sivil katliamlarla dolu, son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz"

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Özlem Zengin Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 15:32:25. #1.15#
title