Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını...
06.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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