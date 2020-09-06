Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.
06.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA