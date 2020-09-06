Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını... Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Serrac görüşmesinde, Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA